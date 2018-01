Inserita in Cultura il 08/01/2018 da Direttore OTTANTA/ATиATTO: concerto dedicato agli 80 anni di Azio Corghi Mercoledì 10 gennaio 2018 Ore 18.30 Chiesa di Sant’Alberto Via Garibaldi - Trapani Dopo il successo dei concerti “Galànias” e “Il sacro ritrovato”, inseriti con la collaborazione artistica degli Amici della Musica di Trapani nel calendario di “ERICèNATALE –Il borgo dei presepi”, l’evento natalizio promosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte, l’ Associazione inizia il 2018 con un fuori programma nel cartellone della sua 65ª stagione concertistica.

Mercoledì 10 gennaio, alle ore 18.30, negli spazi della Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, una conversazione-concerto dal titolo OTTANTA/ATиATTO (Ma fin est mon commencement) con Guido Barbieri, voce recitante e il Duo Biondi Brunialti, pianoforte a quattro mani. Un concerto dedicato agli 80 anni di Azio Corghi, una delle voci più originali della musica del nostro tempo. Musiche di M. Ravel e A. Corghi, testo di Quirino Principe.

Guido Barbieri è un critico musicale, musicologo e drammaturgo. Fondatore, insieme ad Oscar Pizzo, della rassegna “Contemporanea” al Parco della Musica di Roma, ne è stato direttore artistico fino al 2009. È una delle voci “storiche” di Radio3Suite su Radio3 ed è uno dei musicologi italiani più apprezzati. Intensa l’attività pubblicistica: ha realizzato programmi di sala, conferenze e traduzioni per alcune delle maggiori istituzioni musicali italiane come Orchestra Sinfonica di Roma della Rai, Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale di S. Cecilia, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo, ecc.., nonché per festival e rassegne musicali. Ha collaborato e collabora tuttora a numerose riviste specializzate e ha diretto per quasi dieci anni il trimestrale “Suono Sud” pubblicato dall’Istituto per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno.

Il Duo pianistico Biondi Brunialti è formato da Paola Biondi eDebora Brunialti. Paola e Debora trasformano la musica in energia vitale, il loro messaggio è trasmettere onde di armonia e unione.

Superando barriere di tempi e luoghi si rivolgono al potere comunicativo della musica per diffondere equilibrio e positività. La musica le ha portate ad essere aperte, innovative e poliedriche, sempre in continua esplorazione e interazione con nuove prospettive artistiche. Per loro la musica è vita, un bene prezioso che appartiene a tutti, per questo nella loro attività musicale pongono particolare attenzione alla realizzazione di progetti a carattere umanitario.

La musica in costante dialogo con le altre arti attiva processi di ascolto percettivo e intima espressione, per questo Paola e Debora, interagiscono con teatro, danza, poesia, pittura.



Biglietti: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00, abbonati stagione concertistica 2017-2018 euro 2,00.

Il concerto è un fuori abbonamento della Stagione concertistica 2017-2018.

I biglietti possono essere acquistati sul luogo del concerto mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.



Lo spettacolo è organizzato dagli “Amici della Musica” di Trapani, realizzato con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, il Goethe Institut e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco di Trapani.