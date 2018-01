Inserita in Sport il 06/01/2018 da Direttore Finale fra clubs di serie A al 31° Trofeo Costa Gaia – Conad Cup. A giocarsi il primo posto fra i “giovanissimi fascia B” (nati nel 2005) Finale fra clubs di serie A al 31° Trofeo Costa Gaia – Conad Cup. A giocarsi il primo posto fra i “giovanissimi fascia B” (nati nel 2005) saranno domattina, calcio di inizio alle ore 10.30, il Milan e la Spal. I rossoneri partiranno con i favori del pronostico se non altro per avere dimostrato di essere un vero bulldozer in grado di schiacciare chiunque: 11 reti all’Adelkam, 27 alla Forese, 20 al Belice Sport, 10 all’Accademia Sport Trapani e 3 rispettivamente, nel triangolare di semifinale di oggi pomeriggio, a Tieffe Palermo e Magica Catania.

Senza penalità anche il cammino del cammino della Spal che in semifinale, dopo avere battuto l’Accademia TP per 2 a 0, ha eliminato il Palermo superandolo per 4 a 2.

Il Palermo porta comunque due squadre alle finali di domattina. Giocheranno per il trofeo sia i 2006 che i 2007 rispettivamente contro Jonia Riposto e Adelkam.

Questo comunque il quadro completo delle finali di domani mattina che prenderanno il via alle ore 9,00 con l’ultimo atto delle tre categorie della fase “Anteprima” allo stadio “Lelio Catella” di Alcamo.



2010 Finale: Pamela Conti PA – Calcio Sicilia PA



2009 Finale: New Team Bagheria – Calcio Sicilia PA



2008 Finale: Lo Piccolo Terrasini – Buon Pastore PA



2005 Finale: Milan – Spal



2006 Finale: Palermo – Jonia Riposto (CT)



2007 Finale: Palermo – C.G. Adelkam