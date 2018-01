Inserita in Cultura il 03/01/2018 da Direttore L´ Associazione "Salviamo La Colombaia" quest´anno compie 16 anni dalla sua fondazione. Iscriversi è fondamentale per dare forza alle nostre idee e per dare una tangibile dimostrazione dell’interesse per la Città L’anno 2017 ci ha visti ancora protagonisti di interessanti momenti che hanno consentito alla Colombaia di essere riconfermata quale monumento di alta valenza storica.



Il 10° Colombaia day, con il suo annullo postale figurato, la sua conferenza e la sua visita alla Colombaia confermano l’azione avviata da 16 anni dall’Associazione. Ma ciò non è bastato per consentire una forte azione di partecipazione in suo favore da parte della Città, della reggenza politica e di quella burocratica. Non è bastato, perché “condurre” una Associazione senza scopo di lucro e convincere la gente sulla importanza della sua azione sono state attività abbastanza complicate, ancor più se si considera il fatto che occorrono i “numeri” per potere operare con maggior determinazione e per potere dimostrare che le intenzioni per un felice futuro della Colombaia non possono essere soltanto nelle mani di un ristretto gruppo di persone. L’Associazione ha bisogno di tutti coloro che, innamorati della propria città, possano farne parte e che è un modo anche per dimostrare una compattezza di interessi e d’amore nei confronti di un monumento saturo di una storia bi millenaria e del senso di appartenenza non solo ad un sodalizio ma a tutto ciò che riguarda la vita della città di Trapani. Ancora una volta promuoviamo, entrando nel 16° anno dalla fondazione, una campagna associativa nella certezza di essere ascoltati. Quest’anno cercheremo di realizzare tutte quelle azioni con lo scopo di continuare a fare assurgere la Colombaia alla dignità che si merita e per consentirne una maggiore fruibilità, cercheremo anche di coinvolgere altre associazioni e le scuole perché riteniamo sia necessario mantenerli a stretto contatto con quella che è la realtà.

Ma come abbiamo già detto abbiamo bisogno di tutti chiedendo ai soci di rinnovare la loro iscrizione ed ai loro amici e simpatizzanti di iscriversi facendo ricordare loro che c’è un solo modo

con il quale possiamo dare forza alle nostre idee e per dare una tangibile dimostrazione dell’interesse per la Città, per la Colombaia e per la sua storia

ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE SALVIAMO LA COLOMBAIA



La quota sociale annuale ammonta a 10 euro l’anno. Per il versamento contattare Luigi Bruno cell. 339/8002539 e-mail salviamocolombaia@gmail.com

oppure effettuare il versamento presso la Libreria di Ciccio Avila in Corso V. Emanuele Trapani 70 TEL. 0923 20072 LA QUALE RICONOSCERA’ A CIASCUN SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE, PER L’ANNO SOCIALE 2018, UNO SCONTO DEL 10% SUI LIBRI ACQUISTATI.