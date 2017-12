Inserita in Cultura il 28/12/2017 da Direttore La musica e la millenaria cultura sarda ad ERICèNATALE | Venerdì 29 dicembre Continuano gli appuntamenti di “ERICèNATALE - il borgo dei presepi” prima delle iniziative del Capodanno. Venerdì 29 dicembre, alle ore 18.00, nella Chiesa di San Martino la formazione Actores Alidos si esibirà con il concerto “Galanìas” (bellezze, preziosità), un omaggio alla musica e alla millenaria cultura sarda, un concerto in equilibrio tra tradizione e innovazione, suggestioni antiche e contemporanee.



Galanías propone un repertorio di canti polifonici femminili che si alterneranno a canti inediti e a canti appartenenti al repertorio maschile: canti di lavoro, ninne nanne, canti sacri, filastrocche e canti della tradizione natalizia.



Il concerto viene eseguito a cappella dal quartetto femminile degli Actores Alidos, composto da Valeria Pilia, Elisa Marongiu, Manuela Ragusa e Roberta Locci le quali, per darsi il ritmo, accompagnano i loro canti con degli antichi strumenti d’uso quotidiano (tamburi, taglieri da cucina, coltelli, macinino del caffè, grattugia, forbici, cesti con granaglie, ecc.) rispecchiando così gli antichi saperi delle donne sarde sotto una rinnovata luce moderna.



Il gruppo con questo concerto ha al suo attivo numerose tournée con la presenza nei migliori festival internazionali, rassegne e concorsi di 20 nazioni europee. Da segnalare anche le prestigiose collaborazioni con Vinicio Capossela, Al Di Meola, Ambrogio Sparagna, Sainkho Namtchylak, Paolo Fresu, Eugenio Colombo e molti altri.



Questo concerto è stato inserito nel programma di ERICèNATALE grazie alla consulenza artistica dell’Associazione Amici della Musica di Trapani.