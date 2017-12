Inserita in Sport il 28/12/2017 da Direttore 31° Costa Gaia: Lo Piccolo Terrasini e Buon Pastore Palermo le prime finaliste Grandinata di reti nelle due finali che, al “Cornino” di Custonaci (TP) e al “Pisani” di Palermo, hanno decretato le prime due squadre che si contenderanno uno dei trofei del XXXI Costa Gaia. Per la finalissima della categoria 2008, infatti, saranno in campo, il 6 gennaio al “Catella” di Alcamo, Lo Piccolo Terrasini e Buon Pastore Palermo.



I giovani terrasinesi, nella finale del raggruppamento di Custonaci, hanno sovrastato il Football Castellammare imponendosi per 7 a 2, mentre i palermitani, nell’altro concentramento disputatosi nel capoluogo isolano, hanno vinto nettamente, 5 a 1, sui concittaddini della Pamela Conti.

Domani altra tappa della “Anteprima”, al “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo, per i due posti in palio per la finalissima della categoria 2009. Una quarantina di squadre, a partire dalle ore 9.00, si daranno battaglia per centrare la qualificazione alla finale del 6 gennaio.