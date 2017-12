Inserita in Cultura il 27/12/2017 da Direttore "Palermo l´Itaca dei giovani": Fabio Guglielmino presenta il suo nuovo disco "Brücke 10"

In occasione del concerto di Natale "Palermo l´Itaca dei giovani", in programma mercoledì 27 dicembre alle 19.00 alla Chiesa di San Giovanni Decollato, il cantautore palermitano Fabio Guglielmino presenta il suo nuovo disco "Brücke 10", esibendosi in una performance solo acustico.



Il disco, che è disponibile nei maggiori digital stores, per l´occasione sarà in vendita su supporto fisico, e parte del ricavato andrà in beneficenza.



Guglielmino è stato protagonista di un anno ricco di eventi, che lo ha visto tra la Germania e l´Italia: importante la partecipazione al "Festival delle culture di Stoccarda" la scorsa estate e gli eventi tra Amburgo e Francoforte, oltre alle apparizioni a Milano e Palermo in Auditorium Rai e ai Cantieri culturali della Zisa in primavera.



Il suo spostarsi tra un paese e l´altro gli ha permesso di completare il suo disco, che lui stesso ha spesso definito "un diario di viaggio", ricco di appunti e note, dentro il quale sono le canzoni a raccontare della scoperta, della crescita, della nostalgia e dell´amore a distanza.



Fabio ha pubblicato diversi videoclip sul suo canale youtube: "Auf Wiedesehen Hamburg" e "Lupo Bianco dagli occhi verdi" girati ad Amburgo, "Il Treno per Berlino" e l´ultimo "Fino alla fine del mondo" a Palermo.





L´evento è organizzato dall´associazione culturale ParteciPAlermo, per raccogliere fondi a sostegno del lavoro dei giovani volontari dell´Associazione Parco del Sole, che si occupano del doposcuola per bambini del quartiere Albergheria