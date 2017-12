Inserita in Politica il 23/12/2017 da Direttore Marsala, Tombola all’Impero – Lo Show dei Numeri 1: mercoledì 3 gennaio uno spettacolo imperdibile “Tombola all’Impero – Lo Show dei Numeri 1”, mercoledì 3 gennaio, alle ore 21.30, al Teatro Impero di Marsala ci sarà uno spettacolo imperdibile. Tre artisti – Salvatore “Toty” Lo Faso, Alessia Capizzo e Francesco “Ciccio” Anastasi – si uniscono e cantano per festeggiare l’inizio del nuovo anno in musica e allegria. Lo spettacolo è organizzato dai Trikke e Due Cabaret e sarà presentato da Enzo Amato e Nicola Anastasi.



Oltre ai momenti musicali, la serata sarà arricchita dalla Tombola. Ricchi premi messi in palio dagli organizzatori e dagli sponsor principali della manifestazione. In accordo con l’Amministrazione comunale – che ha concesso il patrocinio – il ricavato al netto delle spese servirà per organizzare una cena per i poveri della nostra città e consegnare delle buste della spesa ai più bisognosi.



Ospiti dello show saranno: la scuola di ballo “Estrella Latina” di Irene Ingardia e il quartetto musicale marsalese “On Air” (composto da Alessandro Lombardo, Chiara Sammartano, Ilenia Abate e Peppe Iannarino). Inoltre, saranno presenti i vincitori de “La Corrida all’Impero 2017”: Pietro Sciacca e Walter & Desy Show. Nell’organizzazione: Alessandro Gagliano, Francesco Giacalone e Daniela La Rosa.



L’ingresso allo spettacolo è gratuito