Inserita in Cultura il 21/12/2017 da Direttore Trapani, Aeronautica militare 37°stormo: iniziate le consegne dei beni acquistati grazie all´evento di solidarietà Con le prime consegne ad alcune associazioni dei beni acquistati con i fondi raccolti durante l´evento di solidarietà e beneficenza "I AM FOR LIFE" tenutasi presso il 37° Stormo lo scorso 17 novembre, si concretizza il generoso supporto nei confronti dei più bisognosi della provincia di Trapani.







Oltre 180 kg di derrate alimentari e articoli per neonati sono stati distribuiti all´associazione "Movimento per la vita" di Marsala. Ulteriori 180 kg di alimenti sono stati distribuiti anche alla Parrocchia San Filippo e Giacomo di Marsala. Sono state invece destinatarie rispettivamente di un "robot lancia palline" e di un "biliardino", l´ASD Germaine Lecocq (tennis tavolo disabili) e il Centro diurno Helios (centro diurno per disabili).







La consegna prima delle festività natalizie era uno degli obiettivi che il Col. Salvatore Ferrara, Comandante del 37° Stormo, aveva definito in modo da suggellare il successo dell´intera iniziativa. Commentando al rientro in aeroporto ha inoltre aggiunto: "l´entusiasmo e la riconoscenza riscontati in occasione di queste prime consegne hanno un valore incommensurabile: ci danno la conferma che, lontano dalle luci della ribalta e con mille difficoltà, esistono delle persone di grande cuore che si dedicano all´assistenza di chi vive delle situazioni di disagio e contemporaneamente ci riempiono di orgoglio e ci danno la giusta motivazione a continuare in questa direzione".







"Le consegne presso le altre strutture beneficiarie continueranno nei prossimi giorni poiché tutti gli ordini sono stati emessi e siamo in attesa delle date di fornitura" ha aggiunto Antonio Grassotti, Presidente dell´associazione di militari "BLU37", organismo di protezione sociale autorizzato dal Ministero della Difesa, che si è occupata di tutta la gestione amministrativa dell´evento.