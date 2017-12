Inserita in Cultura il 20/12/2017 da Direttore Marsala. A Parole in Bottiglia, rassegna culturale che si tiene all´enoteca Uva&venti di Largo Zerilli , va in scena il duo Vinci-Pellegrino Continua Parole in Bottiglia 2017, la rassegna culturale che vede protagoniste alcune delle principali voci teatrali del territorio, all´enoteca Uva&venti di Largo Zerilli (via Roma) di Marsala, ogni giovedì.



Dopo lo spettacolo del giovane attore Francesco Torre e della Compagnia teatrale dei D´altra P´arte con "Giovedì gnocchi", il 21 dicembre invece, sarà la volta del duo composto da Francesco Vinci e Federica Pellegrino in "T´amo, o pio bue" con musiche anni ´80 curate da Ninny Bornice. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30.



"Parole in Bottiglia", rassegna curata dalla casa editrice Tatzebao e i media partner "Marsala C´è" ed "itacanotizie.it", propone racconti da sorseggiare e assaporare lentamente come un calice di ottimo vino, grazie all´estro di giovani talenti del territorio. L´ingresso è libero.



Per info: 320 7482205.