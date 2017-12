Inserita in Cultura il 19/12/2017 da Direttore Aperto il 1° Concorso Social Fotografico "Natale Insieme a Progetto Sicilia nel Mondo" con le foto scattate in famiglia Il 1° Concorso Social Fotografico "Natale Insieme a Progetto Sicilia nel Mondo", è partito nella prima decade di dicembre, già sono giunte tante belle foto e il gruppo social si è colorato, d´argento, di rosso, con tante luci e volti familiari, degli amici siciliani che vivono nel mondo.



Lo scopo del concorso Social Fotografico è quello di premiare le foto più belle, quelle più fantasiose, le foto delle famiglie riunite accanto il presepe, ma anche le foto associative, quelle dei grandi e piccoli gruppi, dei tanti club di siciliani raccolti sotto l´albero di Natale, durante le cene sociali natalizie.



Siamo curiosi di scoprire come e dove si festeggerà il Natale e il capodanno e ne siamo certi, che sarà per tutti un Natale e Capodanno, bellissimo passato in famiglia, nella più totale atmosfera e tradizione siciliana, con le foto dei presepi, degli alberi di Natale, foto colorate da pubblicare e da condividere.



Dopo il successo riscosso con la 1^ edizione del Concorso "Casa Sicilia nel Mondo...... Estate 2017", non poteva mancare questo nuovo appuntamento, una semplice e piacevole occasione, per mantenere e valorizzare quei legami forti, solidi, viscerali che si instaurano soltanto tra un siciliano e la propria terra di origine, ovunque esso si trovi.



Chi desidera partecipare al concorso deve inviare le foto, accompagnate da un breve commento augurale, entro lunedì 8 gennaio 2018, a progettosicilianelmondo@laquilone.eu oppure alla mail della coordinatrice del Progetto Carmen Intile, cintile@yahoo.it, in alternativa le foto si potranno inviare anche con messenger, utilizzando il profilo della Intile.



Le foto giunte in redazione saranno valutate accuratamente, da una apposita commissione e poi le prime trenta, pubblicate nel gruppo social. Alle prime tre foto classificate l´Associazione L´Aquilone Onlus di Messina consegnerà una pergamena ricordo.



Le stesse saranno, valorizzate sul nostro giornale e sui media regionali. Noi tutti ci auguriamo una bella partecipazione, per rivivere insieme come una grande famiglia, quel momento di vicinanza molto sentito e partecipato, che è l´Avvento del Signore.